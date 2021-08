Desavindos já há alguns dias, após trocas de palavras cara a cara e nas redes sociais, dois amigos, de Campo Maior, encontraram-se na madrugada de quinta-feira no interior de um bar.Mas foi já no exterior do espaço de diversão noturna que um deles, de 17 anos, sacou de uma navalha e deu dois golpes profundos no abdómen do rival, de 16 anos.