Jovem de 15 anos atropelado por carro da PSP

Viatura da PSP seguia em marcha assinalada, em Braga.

Um jovem de 15 anos foi atropelado por um carro patrulha da PSP, esta tarde de terça-feira, na rua Professor Doutor Machado Vilela, em Braga.



Ao que o CM apurou, a polícia tinha sido acionada para um individuo que estava a causar distúrbios na via pública na Avenida da Liberdade. De acordo com um comunicado, o incidente ocorreu quando a PSP transportava o detido para a esquadra, em marcha assinalada.



Em comunicado, a polícia esclarece que o jovem "curioso pelas sirenes, surgiu inadvertidamente do meio de uns carros" e foi atingido pelo espelho retrovisor da viatura.



Apesar de ter sido levado para o Hospital de Braga, o jovem sofreu apenas alguns arranhões.