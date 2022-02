Uma jovem, com cerca de 16 anos, foi encontrada com as mãos e os pés amarrados, esta manhã, em São João da Talha, Loures.



Segundo apurou o CM, terá sido um caso de sequestro. A vítima tinha uma faca entre as pernas e acabou transportada para o hospital onde está a receber tratamento médico.





O INEM e a PSP estiveram no local, mas a vítima não se mostrou cooperante com as autoridades.

Em atualização