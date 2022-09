Um jovem, de 17 anos, sofreu ferimentos graves, ao final desta tarde de sábado, na sequência de um acidente com um trator, na Póvoa de Lanhoso. A máquina estaria a realizar trabalhos agrícolas.O alerta foi dado, cerca das 19h00, para os bombeiros da Póvoa do Lanhoso, para um acidente com uma máquina agrícola, num terreno, em Friande. A viatura médica de emergência e reanimação de Braga e a GNR foram acionadas para o local.A vítima foi levada, pelos bombeiros da Póvoa do Lanhoso, para o hospital de Braga.