Jovem de 18 anos detida por roubar carteira no Porto

A polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, esta quinta-feira, uma mulher de 18 anos suspeita de ter realizado um roubo na rua Amorim de Carvalho, no Porto.As autoridades foram informadas de que uma mulher tinha sido vítima de um roubo onde levaram a respetiva carteira.Como se pode ler no cumunicado da PSP, a suspeita foi intercetada na rua Amorim de Carvalho e a carteira "havia sido recuperada por cidadãos que se encontravam no referido local, tendo a mesma sido entregue à vítima".A detida, uma jovem de 18 anos que se encontra desempregada, vai ser presente às autoridades judiciárias.