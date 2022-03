Prisão preventiva para jovem de 18 anos suspeita de vários furtos em São Miguel

Uma jovem 18 anos ficou em prisão preventiva por estar "fortemente indiciada" de vários crimes de furto na Lagoa, ilha de São Miguel, Açores, tendo por vítimas "idosos ou portadores de deficiência física", foi esta quinta-feira revelado.

Num comunicado enviado às redações, o Comando Regional da PSP explica que a suspeita, "de 18 anos, sem apoio familiar e sem domicílio, com problemas de consumo de estupefacientes", está "fortemente indiciada pelo presumível concurso da prática material e de forma consumada de dois crimes de roubo, sete crimes de furto qualificado, nove crimes de furto simples, e ainda, de um crime de furto qualificado, na forma tentada".

A jovem foi detida "fora de flagrante delito", após uma investigação em curso dirigida pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Ponta Delgada, que decorreu durante diversas semanas.

A PSP refere que "a analogia dos crimes em investigação indicia fortemente que, a suspeita premeditava" os crimes e atuava "sozinha, de forma muito astuta e ludibriante, com especial incidência nas freguesias de Santa Cruz e Nossa Senhora do Rosário, ambas do concelho de Lagoa".

As vítimas, segundo a polícia, eram "pessoas idosas ou portadores de deficiência física, maioritariamente do sexo masculino".

Os furtos provocaram "um sentimento de grande insegurança nas ruas das freguesias do concelho de Lagoa", indica a PSP.

De acordo com aquela polícia, "foram denunciados diversos crimes contra a propriedade", com "especial incidência" relativos a situações "ocorridos em viaturas a motor estacionadas na via pública e no interior de residências de pessoas idosas, através dos métodos de arrombamento e escalamento".

Em algumas situações, a jovem terá sido "surpreendida pelos ofendidos no interior das suas habitações", colocando-se depois "em fuga na posse de dinheiro".

A PSP refere ainda que, "em pelo menos duas vezes, a arguida terá utilizado violência contra os ofendidos para consumar os crimes e não ser detida".

A polícia acrescenta ainda que "algumas das vítimas foram importunadas na via pública, com abordagens de caráter sexual" e "supostamente atraídas para locais isolados".

A suspeita terá ainda entrado "sem consentimento no interior de veículos conduzidos pelas vítimas" e, "de forma astuta, iludia as vítimas", retirando-lhes "dinheiro e até os telemóveis".

Após ter sido presente à autoridade judiciária, ficou sujeita "à medida de coação de prisão preventiva", adianta a PSP.

No seu comunicado, o Comando Regional da PSP dos Açores recomenda "a todos os cidadãos ou vítimas que, sempre que tenham conhecimento de situações suspeitas ou relacionadas com a prática de ilícitos, contactem, no mais curto espaço de tempo e por qualquer via, qualquer esquadra" da polícia.