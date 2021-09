Prisão preventiva para homem suspeito de roubos em Ponta Delgada

O homem suspeito de roubos "nas imediações da Praia do Pópulo e noutros locais da freguesia do Livramento", no concelho de Ponta Delgada, Açores, foi detido e ficou em prisão preventiva, anunciou, esta quarta-feira, a PSP.

Em comunicado, o Comando Regional dos Açores da PSP explicou que a detenção ocorreu no sábado na sequência de investigações e de "várias queixas" apresentadas por vítimas de roubo.

Segundo a PSP, é possível "para já" associar o homem "à prática de, pelo menos, cinco crimes de roubo, alguns deles praticados na forma tentada", bem como "à prática de um furto qualificado (...) no interior de um veículo que se encontrava estacionado na via pública".

A polícia adianta ainda que o suspeito, "com antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, abordava as vítimas em locais estratégicos e, quando estas se encontravam sozinhas, sob ameaça de agressões físicas, por vezes com uso de arma branca (navalha), obrigava-as a entregar-lhe as quantias monetárias que tivessem em sua posse".

"Face ao perigo que o arguido representava na continuidade à prática dos referidos crimes", a PSP avançou no sábado para a sua detenção fora de flagrante delito, lê-se no comunicado.

O Comando Regional da PSP refere que, após primeiro interrogatório judicial do arguido no Tribunal de Ponta Delgada, foi determinada a medida de coação de "prisão preventiva".

Acautelou-se dessa forma "a não continuidade da prática de crimes" por parte do suspeito "e, ao mesmo tempo, repôs-se um sentimento de segurança a quem reside na freguesia do Livramento", indicou a PSP.