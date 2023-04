O jovem de 19 anos que, no domingo, morreu no Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, para onde foi transportado na sequência de uma rixa com armas de fogo, no Monte de Caparica, sucumbiu vítima de quatro disparos de pistola. O tiroteio, junto a um bar, feriu mais dois homens.





CM sabe que as três vítimas são do concelho de Oeiras. A GNR foi chamada pelas 06h00 de domingo, à Rua da Bela Vista, devido a relatos de um jovem de 16 anos ferido. O menor foi assistido devido a um disparo numa perna e transportado ao HGO.



Nesta unidade já estavam outros dois homens, feridos na mesma rixa. Um de 27, atingido com três disparos de pistola nas costas e pernas, e outro de 19, que morreu com ferimentos na cara, ombro e costas. A Polícia Judiciária de Setúbal investiga os crimes.