Jovem de 19 anos baleado no tórax em Cascais

Um jovem de 19 anos foi, ao início desta segunda-feira, atingido com um tiro, na zona esquerda do tórax, na rua Martin Luther King, no Bairro do Fim do Mundo, em Cascais.

A PSP foi chamada para disparos na via pública e à chegada ao local deparou-se com o jovem baleado, caído no chão. No local foi apreendido um invólucro de bala, que a Polícia Judiciária se encontra a investigar.





Até ao momento, ninguém foi identificado ou detido, desconhecendo-se os motivos da agressão com a arma de fogo. O jovem foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.O alerta foi dado às 0h50.