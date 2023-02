Ruben Lima, de 19 anos, matou com duas facadas Cristiano Cerchez, de 18 anos, a 6 de janeiro do ano passado, numa paragem do Metro Sul do Tejo, em Almada. Depois, fugiu sem deixar rasto e só voltou aos ‘radares’ da Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal em dezembro.



Foi então que se deslocou a uma conservatória de Santiago do Cacém para renovar o Cartão de Cidadão e acabou por ser apanhado.









