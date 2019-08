Jovem de 20 anos atropelado enquanto tentava resolver problema mecânico

Um jovem de 20 anos sofreu ferimentos muitos graves depois de ter sido atropelado na madrugada desta terça-feira, na autoestrada A3, junto a Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo.



A vítima terá parado e saído da viatura perante uma avaria mecânica, altura em que foi colhido por um segundo veículo, onde seguia uma família de cinco pessoas.





Todos eles receberam assistência médica a ferimentos ligeiros, entre os quais uma criança de cinco anos e um bebé de sete meses. O ferido grave foi levado em estado crítico pelo INEM para o hospital de Braga.Segundo o queapurou, existe a possibilidade de uma terceira viatura ter passado por cima do homem atropelado, mas esta informação ainda não foi confirmada. As câmaras de videovigilância instaladas naquele troço poderão vir a ajudar as autoridades.No socorro estiveram ainda vários elementos dos bombeiros de Ponte de Lima, GNR e Brisa. O alerta para este atropelamento foi dado às 00h50 para o quilómetro 96 da A3, no sentido sul-norte. A circulação rodoviária esteve condicionada enquanto foi prestado socorro às vítimas.