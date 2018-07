Jovem de 20 anos morre afogado em praia do Funchal

A Polícia Maritima retirou o corpo do mar com o auxílio de uma mota de água.

Um jovem de nacionalidade sul-africana morreu afogado na noite desta sexta-feira na Praia de São Tiago, no Funchal, Madeira.



"Tratava-se de um grupo de jovens, de nacionalidade estrangeira, que decidiu ir tomar banho já depois do pôr do sol perto da zona do Forte de Santiago, um pouco mais para dentro, na direção da Baía do Funchal", disse à Lusa Paulo Silva Ribeiro, Capitão do Porto do Funchal.



Segundo a mesma fonte, um dos jovens acabou por se afogar.



"Foram enviados vários meios para o local da Capitania e também uma equipa de mergulhadores da Polícia Marítima. O corpo foi detetado pela lancha da Capitania e recuperado pelos mergulhadores, com o óbito a ser declarado no local", explicou.



"Já recolhemos o corpo, o óbito já foi confirmado pelo delegado de Saúde", disse.



A EMIR - Equipa Médica de Intervenção Rápida esteve no local, mas não conseguiu reanimar o jovem, que fazia parte de um grupo que se encontra a estudar na região.



Embarcações da Capitania do Porto do Funchal, uma equipa de mergulhadores da Policia Marítima, Bombeiros Voluntários da Madeira, ambulância da Cruz Vermelha e PSP tomaram conta da ocorrência.



O caso vai ser agora investigado pelas autoridades.