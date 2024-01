Jovem de 20 anos morre em colisão entre motociclo e pesado

Um homem de 20 anos morreu esta quarta-feira na sequência de uma colisão entre um motociclo e um veículo pesado, que implicou o corte da via em Abraveses, Viseu, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

"Uma colisão entre um motociclo e um veículo pesado de gestão de resíduos" provocou "uma vítima mortal, o condutor do motociclo, um jovem de 20 anos residente aqui na freguesia", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Viseu, João Leal.

A colisão ocorreu esta quarta-feira à tarde na Estrada Velha de Abraveses, na localidade de Moure de Carvalhal, freguesia de Abraveses, concelho de Viseu, adiantou.

Segundo João Leal, a estrada, de acesso ao Aeródromo Municipal de Viseu, está cortada nos dois sentidos e o trânsito está a ser desviado pelo interior de Moure de Carvalhal ou pela Estrada Nacional 2 (EN 2).

"O óbito do jovem foi declarado no local, pelas 14h15, pela equipa médica do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica]", que se deslocou ao local com a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação), acrescentou João Leal.

Der acordo com o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da proteção civil, o alerta foi dado pelas 13:50 e para o local foram mobilizados 11 operacionais, apoiados por cinco veículos, dos Bombeiros Voluntários e dos Sapadores de Viseu, da GNR e do INEM.