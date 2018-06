Jovem de 21 anos diz ter sido agredida por segurança no Porto

Mãe da vítima denunciou a situação.

Uma jovem colombiana diz ter sido agredida este domingo à noite no Porto, durante as festas de São João, por um segurança quando se preparava para entrar num autocarro com as amigas.



A situação foi denunciada pela mãe da vítima.



"Nem pediu o bilhete, simplesmente agarrou-a pelo braço e disse-lhe que ali não entrava", começou por explicar a progenitora, Angela Quinayas, à Blu Radio.



Segundo esta, o homem terá dito que Nicol, de 21 anos, devia regressar para a sua "terra".



Durante a entrevista, a mãe revelou ainda que a filha tem sido vítima de discriminação racial desde que veio viver para Portugal há três anos. "Temos ficado em silêncio por medo, mas depois do que aconteceu não vamos manter a mesma atitude", exclamou a mesma.



"Ninguém deveria ser tratado assim, a cor e a nacionalidade não nos definem", rematou Angela.