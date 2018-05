Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seguranças julgados por agressão brutal no Porto

Vítima esteve um mês em coma e ficou com sequelas graves.

Por N.R. | 01:30

A vítima foi agredida num espaço de diversão noturna, na Foz do Douro, no Porto, em agosto de 2013, com murros e pontapés por todo o corpo, mas principalmente na cabeça, por dois seguranças - com os quais tinha desavenças antigas.



A agressão foi de tal forma brutal que o homem, de 42 anos, esteve um mês em coma e vive com sequelas graves.



Vítor Bica e Bruno Abreu começam esta segunda-feira a ser julgados, no Tribunal de S. João Novo, no Porto, por homicídio tentado, roubo - levaram à vítima, inanimada, o telemóvel, cartões e um cordão em ouro - e exercício ilícito de segurança.