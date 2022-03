Jovem de 21 anos ferida em despiste de carro em Vale de Cambra

Uma condutora, de 21 anos, ficou ferida, esta manhã de quinta-feira, na sequência do despiste do carro em que seguia, em Vale de Cambra.A mulher foi assistida no local pela equipa pré-hospitalar dos bombeiros de Fajões.Não foi necessário transportar a vítima para uma unidade hospitalar.O alerta foi dado, cerca das 10h30, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, na EN227, sentido S. João da Madeira/Vale de Cambra.Estiveram no local sete operacionais e duas viaturas dos bombeiros de Fajões.A GNR investiga as causas do acidente .