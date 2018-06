Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 21 anos morre na A1

Do acidente resultaram mais seis feridos, um deles hospitalizado.

Por Miguel Curado | 08:15

Um jovem de 21 anos morreu esta quinta-feira de madrugada na Autoestrada do Norte (A1), sentido Norte-Sul, junto a Santa Íria da Azóia, Loures, após o carro que conduzia ter chocado com outros dois.



Do acidente resultaram mais seis feridos, um deles hospitalizado.



O acidente ocorreu pelas 00h30. Henrique Fernandes, a vítima mortal, conduzia um Citroen Saxo que terá sido embatido por mais dois carros.



O carro ficou destruído, causando a morte imediata do jovem de 21 anos. Uma das outras viaturas capotou.



O trânsito esteve condicionado no sentido Norte-Sul da A1 durante cerca de duas horas e meia.