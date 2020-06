Jovem de 21 anos mostra pénis para assaltar seis pessoas em Lisboa

Um homem, de 21 anos, foi detido pela PSP após, na companhia de um cúmplice da mesma idade, ter tentado assaltar seis pessoas na zona do Cais do Sodré, em Lisboa. O jovem mostrou o pénis às vítimas numa tentativa de as coagir a entregarem as mochilas.A dupla foi surpreendida pelos agentes e um deles, ao tentar fugir, saltou o separador central da avenida 24 de Julho e aterrou num carro da Polícia, partindo o pára-brisas. Foram os dois apanhados e as vítimas, que resistiram ao assalto, reconheceram-nos. Têm antecedentes e condenações. Foram presentes a juiz na terça-feira.Um dos assaltantes estava com pena suspensa e ficou em prisão preventiva. O outro tem de se apresentar às autoridades duas vezes por semana.