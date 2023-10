Chegou ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, a 6 de dezembro do ano passado. Vinha num voo do Brasil, com ligação em Madrid. Sujeito a controlo na alfandega, o jovem, de 22 anos, foi apanhado com droga. Tinha 2,5 quilos de cocaína escondidos numa PlayStation 5.









O arguido, de nacionalidade brasileira, foi detido pela PJ do Porto e vai agora ser julgado no Tribunal de Matosinhos. Está acusado de tráfico de estupefacientes e incorre na pena acessória de expulsão do País. A acusação dá conta de que a droga tinha um grau de pureza de 98% e era suficiente para mais de 12 mil doses. Na posse do suspeito foram ainda encontrados 10 mil euros. “A conduta praticada pelo arguido terá sido uma situação de encomenda e concretização de transporte internacional de estupefacientes”, diz a procuradora. O suspeito está em prisão preventiva.