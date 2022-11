Um homem, de 23 anos, foi detido pela PSP por furto qualificado em lavandarias self-service na Área Metropolitana do Porto. A detenção ocorreu no âmbito de uma busca domiciliária realizada esta quinta-feira em Baguim do Monte, Gondomar.









O suspeito, operário da construção civil, arrombava os moedeiros existentes nas máquinas. Está indiciado de seis crimes de furto realizados entre março e maio deste ano.

Na operação policial foram também apreendidas ferramentas de arrombamento de fechaduras e peças de roupa suspeitas de terem sido usadas na prática dos ilícitos.