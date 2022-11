Jovem de 23 anos morre em colisão entre carro e camião na Guarda

Uma mulher de 23 anos morreu esta segunda-feira vítima de uma colisão entre um veículo ligeiro e uma viatura pesada ocorrida no concelho de Almeida, no distrito da Guarda, segundo fontes dos bombeiros e da GNR.

O acidente ocorreu pelas 09h01, na Estrada Nacional 332, entre Almeida e Vilar Formoso, no sítio do Cerro, na União das Freguesias de Junça e Naves, no concelho de Almeida.

A vítima mortal era a condutora do veículo ligeiro, que circulava no sentido Vilar Formoso - Almeida, que chocou de frente com a viatura pesada que seguia em sentido contrário.

Fontes do Comando Territorial da GNR da Guarda e dos Bombeiros Voluntários de Almeida referiram à agência Lusa que o óbito da mulher de 23 anos foi confirmado no Hospital Sousa Martins, da Guarda, para onde foi transportada de ambulância.

"[No local] tentámos fazer o possível, mas o estado [em que a vítima se encontrava] era mesmo muito grave", disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Almeida, Francisco Martins.

Segundo o responsável, foi solicitada pelos bombeiros a presença no local da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda, mas não compareceu porque foram informados que "estava inoperacional".

Na altura em que o sinistro ocorreu "estava a chover com muita intensidade" na zona, indicou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Almeida.

As causas do acidente, que envolveu duas viaturas ligeiras e um veículo pesado (um camião de recolha de lixo do município de Figueira de Castelo Rodrigo), estão a ser investigadas por elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Comando Territorial da GNR da Guarda.

Estiveram no local do acidente um total de 14 elementos e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeida, da GNR e da proteção Civil Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Enquanto decorreram as ações de socorro, a EN332 esteve temporariamente cortada à circulação rodoviária no local do sinistro, indicou o CDOS.