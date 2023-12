Jovem de 24 anos esfaqueia colegas após ser expulso de casa

Um jovem de 24 anos foi detido pela PSP de Lisboa na zona da Graça depois de ter esfaqueado dois ‘amigos’ com quem tinha partilhado casa até uma semana antes, altura em que o expulsaram por “comportamentos inadequados”.





A patrulha da PSP dava resposta a um alerta para uma desordem com recurso a facas. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram as duas vítimas, que explicaram terem sido atacadas quando confrontaram o suspeito com outro esfaqueamento ao irmão de uma delas, dias antes.