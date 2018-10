Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 24 anos morre à porta do Hospital de Santa Maria em Lisboa

Vítima não resistiu aos ferimentos sofridos num despiste da mota que conduzia.

Por S.G.C. | 12:04

Um jovem, de 24 anos, morreu na tarde de sábado num despiste da mota que conduzia, numa estrada junto ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Uma mulher, 27 anos, ficou ferida e mantinha-se ontem internada.



O alerta para o acidente fatal foi dado às 14h45. Para o local foram acionados bombeiros, INEM e PSP. O jovem condutor foi projetado e não resistiu aos graves ferimentos que sofreu. A mulher que seguia à pendura na moto sofreu várias fraturas. Foi assistida no local e transportada para o Hospital de Santa Maria, onde ontem ainda estava a receber tratamento médico.



A PSP está a investigar as causas do acidente que tirou a vida ao motociclista.