Jovem de 25 anos detido por incendiar casa de familiares

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 25 anos por incendiar uma residência em Figueira Castelo Rodrigo, na Guarda.De acordo com o comunicado da autoridade, o crime aconteceu ao final da tarde do dia 9 de outubro, quando o homem incendiou, com recurso à chama direta, "a residência que utilizava, propriedade de familiares". Ainda não são conhecidos os motivos do crime.A rápida ação dos bombeiros conseguiu impedir que o fogo atingisse habitações nas próximidades, afirma a PJ na mesma nota.O homem vai ficar em prisão preventiva, após ter sido presente às autoridades judiciárias.