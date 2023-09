Jovem de 28 anos em prisão preventiva por sequestrar e roubar à porta de discoteca no Porto

Um homem, de 28 anos, foi detido, pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeita da coautoria de dois crimes de roubo agravado, sequestro e abuso de cartão de crédito e de débito, praticados na cidade do Porto.



Os crimes remontam ao dia 31 de março, quando o homem, acompanhado por outro suspeito, "apropriou-se de diversos bens" de duas pessoas, que saíam de um estabelecimento de diversão noturna, com recurso a arma de fogo e uma faca. As vítimas foram ainda obrigadas a ceder os respetivos códigos PIN dos vários cartões de débito e crédito.





Segundo o comunicado da PJ, a dupla utilizava sempre o mesmo 'Modus Operandi'. Um certificava-se que os códigos eram os corretos e procedia ao levantamento do dinheiro, o outro retia as vítimas sob constantes ameaças.

O detido, com antecedentes criminais por tráfico de droga e referências policiais por crimes contra a propriedade, foi presente às autoridades judiciárias e encontra-se em prisão preventiva.