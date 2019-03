Jovem detido por violência doméstica após morder orelha da ex-namorada em festa de escola

Militares da GNR de Vila Flor aperceberam-se de algo de errado e descobriram longo historial de agressões.

A GNR de Bragança anunciou esta quarta-feira a detenção e aplicação de uma pulseira eletrónica a um jovem de 21 anos, suspeito do crime de violência doméstica.



Curiosa é a forma como o suspeito foi detido no domingo, dia 3 de março. Em comunicado, a GNR diz que os militares do Posto de Vila Flora aperceberam-se de algo de errado com um jovem casal que participava numa festa escolar: "Durante o baile de finalistas de uma escola de ensino secundário, os militares presenciaram o suspeito a morder a orelha da ex-namorada, de 17 anos. Após algumas diligências, foi possível apurar que durante o relacionamento de dois anos e meio, as agressões físicas e psicológicas à vítima eram recorrentes".



Ao ser abordado, o suspeito tinha na sua posse uma navalha; uma soqueira metálica; três doses de cannabis e um moinho de trituração de cannabis com resíduos.

Presente ao Tribunal Judicial de Vila Flor, no dia 4 de março, o jovem ficou sujeito às medidas de coação de afastamento da vitima, com controlo por meio eletrónico (pulseira eletrónica), e de apresentações periódicas semanais no posto policial da área de residência.