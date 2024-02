Jovem em prisão preventiva por suspeita de roubos em Cascais e no Estoril

Um jovem de 18 anos, suspeito de pertencer a um grupo juvenil que praticou crimes "graves e violentos", ficou em prisão preventiva pela suspeita de roubos Cascais e no Estoril, no distrito de Lisboa, informou esta segunda-feira a PSP.

Em comunicado, a PSP adianta que o jovem é suspeito de ter cometido cinco crimes de roubo, dois deles qualificados, no verão passado, as vítimas foram jovens que frequentavam zonas de lazer de Cascais e Estoril e foram praticados mediante ameaças de agressões e arma branca.

De acordo com a polícia, num dos roubos, a vítima foi violentamente agredida, ficando com vários ferimentos na face.

"Nos vários roubos foi subtraído dinheiro, telefones e cartões de crédito e débito, que foram posteriormente utilizados pelo suspeito agora detido", indica a PSP.

De acordo com a polícia, a investigação que levou à detenção do jovem "faz parte de um conjunto de várias investigações iniciadas pela Divisão Policial de Cascais no passado verão, que visaram a identificação de um grupo juvenil mais vasto, composto por vários jovens, que praticaram vários crimes graves e violentos nas áreas de lazer do concelho de Cascais".

No âmbito da investigação, foram identificados e detidos quase todos os membros do grupo, sendo que muitos deles são menores, tendo os factos sido comunicados aos Tribunais de Menores da área das suas residências, acrescentou.

A PSP indica ainda no comunicado que, "embora indiciado por um número elevado de crimes graves e violentos", o jovem agora detido "não possuía condenações anteriores".

A investigação realizada pela PSP abrangeu três inquéritos distintos, dirigidos pelo Ministério Público de Cascais, da Comarca de Lisboa Oeste.

No âmbito da investigação, foi emitido um mandado de detenção fora de flagrante delito, o qual foi cumprido na residência do suspeito.

O jovem agora detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Cascais, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a de prisão preventiva.