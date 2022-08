Um rapaz de 22 anos foi encontrado morto esta terça-feira ao final do dia, no Tejo, em Ribeira de Santarém.O alerta foi dado às 19h21 via 112, apurou o CM. O corpo do jovem foi visto a boiar na água e foi retirado de imediato.No local estiveram 16 operacionais apoiados por 8 viaturas, incluindo os Bombeiros Sapadores de Santarém, os Bombeiros Voluntários de Santarém, a Polícia de Segurança Pública e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém.