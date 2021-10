Um morto e uma menor ferida com gravidade em despiste de mota na EN251 em Santarém

motociclo

Um homem morreu e uma menor ficou ferida com gravidade na sequência de um despiste de umna EN251, que liga Coruche ao Couço, noA jovem, de 17 anos, foi levada para o Hospital Distrital de Santarém.O acidente ocorreu por volta das 19h deste domingo.No local estiveram os Bombeiros Municipais de Coruche, apoiados pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Distrital de Santarém. No total foram mobilizados 20 operacionais apoiados por 9 viaturas.Também esteve presente uma equipa de psicólogos do INEM, para prestar apoio psicológico aos pais da jovem, que seguiam atrás do carro acidentado.A GNR cortou a via e vai investigar as causas do acidente.