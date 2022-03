Jovem esfaqueada em escola de Mem-Martins terminou o namoro na véspera do ataque

A jovem de 17 anos esfaqueada na zona do pescoço pelo ex-namorado, na terça-feira de manhã, na escola secundária de Mem-Martins já se encontra fora de perigo.Lara ficou ferida com gravidade e foi operada de urgência no Hospital de Santa Maria.O agressor, que está em prisão preventiva, não sendo aluno da escola, passava lá os dias para estar perto da jovem.O casal, ambos com 17 anos, namorava há dois anos, contudo a relação foi sempre tóxica e incluia episódios de violência doméstica.A jovem terminou a relação na véspera do ataque e já previa que seria perseguida pelo rapaz.Foi utilizada uma faca de grandes dimensões no momento da agressão, segundo os colegas de escola de Lara.Lara foi surpreendida pelo ex-namorado dentro da escola na terça-feira de manhã e atacada com golpes de faca na zona do pescoço.O suspeito fugiu do local após as facadas, mas foi intercetado minutos depois pela PSP.