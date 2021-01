Um homem de 22 anos foi deixado por três amigos à porta do Hospital Garcia de Orta, em Almada, na manhã de Ano Novo, depois de ter sido esfaqueado numa rixa no parque de estacionamento de uma discoteca em Corroios, Seixal.





A agressão ocorreu durante uma festa de réveillon. A vítima, residente no Estoril, Cascais, e os três amigos, dos concelhos de Loures, Sintra e Odivelas, foram atacados por um grupo indeterminado de agressores. O jovem foi golpeado várias vezes. Os três amigos transportaram-no para o hospital num carro particular, que veio a despistar-se na avenida 23 de Julho, no Feijó, Almada. A viatura foi abandonada e o ferido seguiu noutro carro até às Urgências do Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde foi deixado. A PSP apercebeu-se do acidente e verificou que a viatura tinha sangue. Os amigos do ferido regressaram ao local do despiste e foram identificados pela PSP. A vítima mantinha-se ontem internada em estado grave, mas estável. A PJ deve ficar com a investigação.