Mulher encontrava-se em estado grave.

Por Lusa | 13:20

A jovem de nacionalidade espanhola que sofreu ferimentos graves na sequência de uma queda numa cascata no Gerês em Portela do Homem, Terras de Bouro, "está estável", segundo fonte do Hospital de Braga, onde está internada.

À Lusa, a referida fonte confirmou que a jovem, com cerca de 25 anos, foi transportada para aquela unidade hospitalar por um helicóptero do INEM.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga, o alerta para a queda da jovem foi dado pelas 13h20.