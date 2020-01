Jovem estudante morre após ser brutalmente espancado em Bragança

Luís Rodrigues, de 20 anos, regressava a casa de uma noite de diversão quando foi confrontado por um grupo de indivíduos que o espancaram no dia 21 de dezembro em Bragança. O jovem estudante cabo-verdiano foi socorrido pelos bombeiros voluntários de Brangança que o encontraram inconsciente e com um hematoma na cabeça.O jovem foi transportado para o hospital de Bragança, com suspeitas de traumatismo cranioencefálico, e, posteriormente, reencaminhado para o Hospital de Santo António, no Porto, devido aos graves ferimentos.Após 10 dias internado, Luís acabou por morrer na madrugada desta quarta-feira.O jovem estava há um mês na cidade para estudar.