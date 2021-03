Jovem ferida em despiste de carro seguido de embate em Famalicão

Uma condutora, com 19 anos, ficou ferida num aparatoso acidente que ocorreu este domingo de madrugada no centro de Riba de Ave, concelho de Vila Nova de Famalicão. O carro entrou em despiste e acabou por bater violentamente contra um poste de iluminação pública. Ficou imobilizado no centro da via.





O acidente aconteceu cerca das 00h30, na Avenida Dr. Narciso Ferreira, no centro da vila. A condutora, que seguia sozinha, foi assistida no local pelos bombeiros de Riba de Ave, que a transportaram ao Hospital de Guimarães, com ferimentos considerados ligeiros. A GNR de Riba de Ave registou a ocorrência.