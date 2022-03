Jovem finge ter doença grave para extorquir dinheiro em Arcos de Valdevez

Um homem, de 26 anos, foi detido pela GNR, em Arcos de Valdevez, para cumprimento de uma pena de prisão efectiva de cinco anos e nove meses. Em causa está a condenação do arguido pela prática dos crimes de burla simples, burla qualificada e extorsão, cometidos entre 2015 e 2017. No total terá extorquido mais de 167 mil euros.

As vítimas, um casal, com 67 e 71 anos, e uma octogenária, entregaram ao arguido, por diversas ocasiões, mais de 167 mil euros. O homem alegava que estava doente e que precisava do dinheiro para os tratamentos ou que estava a ser vítima de chantagem por dívidas contraídas por familiar e tinha de as saldar.

"Ao casal, o arguido terá extorquido mais de 107 mil euros, dos quais cerca de 76 mil euros que as vítimas pediram emprestado a particulares e instituição de crédito, convencidas de que estavam a ajudar o homem no tratamento de doenças graves que dizia sofrer", informa a GNR em comunicado.

Já no caso da octogenária, o arguido terá recorrido à coação e uso da violência física para obrigar a idosa a entregar-lhe o dinheiro, cuja quantia ultrapassa os 60 mil euros.

O detido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.

A ação, contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Arcos de Valdevez.