Jovem homicida espanca e filma amante gay em agonia

Os dois vídeos têm 24 e 31 segundos. São de uma crueldade extrema e chocaram os próprios inspetores da Polícia Judiciária, que no processo dizem que as imagens são impossíveis de descrever.As gravações, feitas com um telemóvel, mostram Fernando Cruz nos últimos momentos de vida, com o rosto desfigurado pelas agressões e ensanguentado. O homicida, Juan Costela - que teria um relacionamento ocasional com a vítima - insulta o homem, de 66 anos, durante os vídeos, ri-se e filma o seu próprio ... < br />