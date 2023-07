Jovem inglês morre em piscina de hotel em Albufeira

Um homem de nacionalidade inglesa, de 27 anos, morreu afogado na piscina do Hotel Paraíso, em Albufeira, esta terça-feira.O alerta foi dado às 14h00. A vítima foi encontrada dentro de água em paragem cardiorrespiratória.A GNR e o Núcleo de Investigação Criminal estão a fazer diligências. Ao que oapurou, o homem estaria a passar férias em Portugal com a família.No local estiveram os Bombeiros de Albufeira e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação. Foram feitos esforços para reanimar a vítima, mas tal não foi possível. O óbito foi declarado no local.