Jovem morre em colisão de carro contra pinheiro no Sabugal

O despiste de um automóvel no Sabugal resultou este domingo na morte do condutor de 25 anos. O acidente ocorreu às 08h20 na Estrada Municipal 1189, via que liga as localidades de Bismula e Carvalhal do Côa, quando o carro embateu de forma violenta contra um pinheiro na berma da via.O Núcleo de Investigação em Acidentes de Viação da GNR da Guarda esteve no local a recolher indícios, mas ainda não há uma explicação para o acidente. "Só após a investigação se poderá saber o que provocou o despiste. Aquilo que se sabe é que à hora do acidente as condições climatéricas eram boas. Pode ter sido uma distração já que há indiciações de que o condutor perdeu o controlo do carro alguns metros antes de chocar com a árvore", adiantou aofonte das operações de socorro.A proteção civil mobilizou 13 operacionais e cinco veículos dos Bombeiros do Soito e uma equipa de emergência do INEM sediada no Hospital da Covilhã que, à chegada ao local, encontraram a vítima encarcerada na viatura e com sinais vitais, embora inconsciente. O homem acabaria por morrer no local, apesar das tentativas de reanimação.O corpo foi transportado para o Gabinete de Medicina Legal da Guarda para realização da autópsia e a viatura levada para instalações da GNR onde será alvo de mais peritagens que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.A circulação foi interrompida durante mais de duas horas para as operações de socorro e de limpeza da via.