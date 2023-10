Um homem de cerca de 20 anos morreu este sábado cerca das 4h30, no Largo do Calhariz, no Bairro Alto, em Lisboa, como consequência de uma desordem, informou o comando metropolitano da PSP de Lisboa.Ao que oapurou, o jovem foi atacado com uma garrafa partida no pescoço, após desacatos entre um grupo.A vítima ainda foi transportada para o Hospital de São José, em Lisboa, mas o óbito acabou por ser declarado na chegada à unidade hospitalar.