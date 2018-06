Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem morto no Seixal era português

Jonathan Gutierrez foi atacado com uma facada no pescoço.

Por João Tavares | 09:25

Jonathan Gutierrez foi morto com uma facada no pescoço, nas traseiras de um posto de abastecimento de combustível em Belverde, no Seixal, por um rival que já se encontra em prisão preventiva.



Gladys, mãe da vítima, quis esclarecer ao CM que o seu filho tem nacionalidade portuguesa e não colombiana, tendo nascido em Espanha.



Jonathan morava na zona das Paivas.



Acabou por ser morto por André Lopes, que fugiu, mas acabou detido pela PJ.