Jovem motociclista morre esmagado por camião em aldeia de Coimbra

Colisão na aldeia de Redonda resulta na morte imediata de adolescente com cerca de 16 anos.

19:58

Um jovem com idade aparente de 16 anos morreu esta quarta-feira quando o motociclo que conduzia colidiu com um camião na aldeia de Redonda, freguesia de Eiras, no concelho de Coimbra.



Segundo revelou ao CM fonte dos Sapadores de Coimbra, o acidente aconteceu numa estrada estreita, ladeada por muros. O jovem não se terá apercebido da presença do camião à saída de uma curva e despistou-se contra um muro.



Com o impacto, foi projetado para a via e ficou debaixo do camião - um pesado de mercadorias -, cujos rodados passaram por cima da cabeça do jovem. A vítima teve morte imediata.



Estiveram no local meios dos Sapadores e dos Bombeiros Voluntários de Coimbra, que receberam o alerta por volta das 16h00. O jovem não trazia documentos de identificação, pelo que as autoridades não conseguiram, no imediato, fazer a sua identificação.



O condutor do camião terá dito que conhecia a moto, que seria de um conhecido do seu filho, que tem a mesma idade da vítima.