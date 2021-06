O Tribunal de São João Novo, no Porto, alterou alguns dos factos da acusação do processo relativo a uma tentativa de homicídio ocorrida numa escola de Fânzeres, em Gondomar, no início do ano passado.A juíza dá agora como provado que Jaider Júnior, de 19 anos, apenas não desferiu facadas mais profundas na vítima porque atingiu a grade costal, batendo no osso.