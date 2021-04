Homem assume facadas a companheira em Famalicão mas nega intenção de matar

Um homem de 37 anos acusado de tentar matar a companheira em Vila Nova de Famalicão admitiu esta quarta-feira que lhe desferiu algumas facadas, mas sublinhou que o objetivo era apenas "magoar".

No início do julgamento, no Tribunal de Guimarães, o arguido negou ainda que tivesse forçado a companheira a manter relações sexuais com ele.

O arguido está ainda acusado de injuriar, agredir e ameaçar de morte a companheira.

O Ministério Público imputa-lhe um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, e um crime de violência doméstica.

A tentativa de homicídio terá ocorrido em 06 de julho de 2020, quando o arguido se deslocou ao restaurante em que trabalhava a companheira e lhe desferiu "vários" golpes com uma faca de cozinha, atingindo-a no tórax, abdómen, num braço e numa perna.

Valeu à vítima a intervenção do dono do restaurante, que chamou a polícia e o INEM.

O arguido assumiu a autoria das facadas mas negou a intenção de matar, alegando que apenas queria magoar a companheira.

Segundo a acusação, uns dias antes, a companheira ter-lhe-á dito que ia pôr fim à relação, que durava há sete anos, por não suportar mais o seu comportamento causado pelo consumo excessivo de álcool, com maus tratos verbais constantes.

Desde que foi informado dessa decisão, o arguido, que teria que abandonar a residência, "passou a consumir ainda mais bebidas alcoólicas em excesso e tornou-se mais violento, acusando a ofendida de traição".

A acusação diz que terá ainda obrigado a companheira a manter relações sexuais com ele, mas o arguido negou.

A leitura do acórdão está marcada para 19 de abril.

O arguido está atualmente com a medida de coação de Obrigação de Permanência em Comunidade Terapêutica no Projeto Homem, para tratamento do alcoolismo.