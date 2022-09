Estudante perde três dedos da mão em rebentamento de engenho pirotécnico

Um jovem de 20 anos, perdeu dois dedos da mão esquerda, ficando com um terceiro dedo parcialmente decepado, em Aveiro, esta noite de terça-feira, provocados pelo rebentamento de um engenho pirotécnico.O caso terá ocorrido, cerca das 22h00, na rua José Joaquim Lopes de Lima, junto ao bairro do Liceu.A vítima foi levada, de carro, para o hospital de Aveiro. Ao início da madrugada, o jovem foi transferido, pelos Bombeiros de Aveiro Velhos, para o hospital universitário de Coimbra, para ser submetido a uma intervenção cirúrgica para recuperação de função de um dos dedos.A PSP investiga as circunstâncias em que ocorreu a explosão.apurou que o jovem será de Viseu e é estudante de engenharia de informática.