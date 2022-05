Cláudio, ex-namorado da filha de Marco 'Orelhas', entregou-se na noite desta terça-feira na Polícia Judiciária (PJ) do Porto, depois de ter baleado dois homens na discoteca Praxe, em Paredes, na madrugada de domingo.



O jovem, que fez 17 anos em fevereiro, namorava com a irmã de Renato Goncalves, também preso por matar Igor Silva, durante os festejos do Futebol Clube do Porto.









