Jovem que morreu golpeado com garrafa no Bairro Alto pertencia a gangue e foi morto durante assalto

Daniel Galhanas, de 22 anos, foi deixado no passeio a esvair-se em sangue , enquanto os suspeitos do crime fugiam. O jovem ainda foi transportado com sinais de vida para o Hospital de São José, mas acabou por morrer.

O jovem que morreu golpeado com uma garrafa, este sábado, no Bairro Alto fazia parte de um gangue da Linha de Sintra, em Lisboa, e foi morto enquanto assaltava um turista.Ao que oapurou, este grupo criminoso dedicava-se a assaltos rápidos e com alvos bem escolhidos, no coração de Lisboa. Na madrugada de sábado o gangue decidiu assaltar um grupo de turistas ingleses, que respondeu à tentativa de assalto.sabe que a PJ já visionou todas as imagens conhecidas e interrogou algumas das testemunhas que aparecem no vídeo, mas sem conseguir algum detalhe que permita identificar os intervenientes.