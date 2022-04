Uma rapariga com cerca de 20 anos morreu na manhã deste sábado na sequência de uma queda no cais da Matinha, em Lisboa.A vítima foi recolhida já sem vida pelos mergulhadores sapadores dos bombeiros.O alerta foi dado pelas 8h00 da manhã, segundo o capitão do Porto de Lisboa.Foi ativado o gabinete de psicologia no sentido de dar apoio à família da vítima.Em atualização