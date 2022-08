Jovem raptada para casar em Santarém e deixada na autoestrada

Uma jovem de 21 anos foi sequestrada pela família do namorado a quem estava prometida em casamento. Mas acabou abandonada horas depois na área de serviço de Aveiras, na A1, e a pedir ajuda à GNR. Foi encontrada em estado de choque mas sem ferimentos visíveis.Segundo fontes policiais, o rapto e sequestro começaram na zona de Santarém, onde a vítima vive, na tarde desta terça-feira. Terá sido atraída pelo namorado, mas depois foi forçada a entrar no carro dos pais deste.A GNR foi acionada para o local, mas por se tratar de um crime de sequestro a investigação já transitou para a Polícia Judiciária. O relato da vítima e as imagens da área de serviço deverão permitir identificar os autores. Este é o segundo caso semelhante em apenas uma semana.