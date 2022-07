Mulher grávida baleada durante tiroteio em Vila Real

Uma mulher grávida foi baleada esta terça-feira num tiroteio perto do centro comercial Nosso Shopping, em Vila Real. Outras três pessoas foram apedrejadas e ficaram feridas.A troca de tiros aconteceu quando um grupo tentou raptar uma rapariga, de 16 anos, que estaria prometida em casamento a um rapaz.A família do jovem tentou colocar a menina dentro de um carro e levá-la à força. As vítimas foram transportadas para o hospital.Ainda não foi efetuada qualquer detenção.No local estão os Bombeiros, a GNR, a PSP e a Polícia Judiciária.Em atualização