Três feridos a tiro na rua no Porto. Atirador em fuga

Três homens ficaram feridos na sequência de disparos efetuados na sexta-feira à noite no bairro da Pasteleira, na cidade do Porto.



O alerta para as autoridades foi dado às 22h00 para a rua Vieira da Silva, após terem sido ouvidos tiros.





Segundo fonte da PSP, as vítimas foram atingidas sem gravidade. Um dos feridos deu entrada no Hospital de Santo António. Já os outros dois seguiram para o Centro Hospitalar de Gaia/Espinho, sendo que um deles tinha ferimentos nas costas e o outro foi atingido de raspão no pescoço.O atirador fugiu do local e não foi ainda detido.A Polícia Judiciária do Porto foi acionada. Existem suspeitas de que na origem deste crime estejam negócios relacionados com o tráfico de droga.